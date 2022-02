Brigades Lyriques – Voyage en Terres Hispaniques Marmande, 8 avril 2022, Marmande.

Brigades Lyriques – Voyage en Terres Hispaniques Petit Théâtre Allée des Tabacs Marmande

2022-04-08 20:00:00 – 2022-04-08 22:30:00 Petit Théâtre Allée des Tabacs

Marmande Lot-et-Garonne

10 10 EUR Mélodies des Antilles et d’Espagne.

Anne-Sophie Vincent, Mezzo-soprano et Lauréate 2018 du Concours International de Chant de Marmande, accompagnée de Stéphane Trébuchet au piano, vous invitent à un Voyage en Terres Hispaniques avec un programme joyeux de mélodies françaises et espagnoles illustrant les pays ensoleillés des Antilles et de l’Espagne…

Des Antilles et une Espagne rêvées et évoquées par Fauré, Montsalvatge, Viardot, Obradors, Chabrier, Massenet, Bizet…

Billetterie à l’Office de Tourisme du Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande, ou en ligne.

+33 5 53 64 44 44

Festival Lyrique

Petit Théâtre Allée des Tabacs Marmande

