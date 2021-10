Brigades Lyriques – Cabaret Frictions Sainte-Bazeille, 6 novembre 2021, Sainte-Bazeille.

Brigades Lyriques – Cabaret Frictions 2021-11-06 20:30:00 – 2021-11-06 22:30:00

Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Sainte-Bazeille

8 8 EUR Cabaret Frictions, chansons françaises, / Création.

Avec Sarah Laulan, Contralto et Rémy Poulakis, Accordéon et voix.

Sarah écrit les textes en argot-français, et Rémy compose la musique en technicolor. Avec leurs deux voix, un accordéon et tous les autres sons de la vie à quatre mains, leurs chansons se jouent autant dans les salles de spectacle que dans la rue – puisqu’elles ne s’adressent pas aux lieux… mais aux gens !

Réservations à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande ou sur www.nuits-lyriques.fr

Restauration légère possible à partir de 19h30. Réservation indispensable au 06 28 33 54 10.

+33 5 53 64 44 44

Festival Lyrique

