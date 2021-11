Creil Creil Creil, Oise Brigade du matrimoine Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Brigade du matrimoine Creil, 26 novembre 2021, Creil. Brigade du matrimoine Creil

2021-11-26 14:30:00 – 2021-11-26 15:05:00

Creil Oise Ce vendredi 26 Novembre 2021 à 14 h.30, le Centre Georges Brassens accueille une petite forme théâtrale autour de la place des femmes dans l’espace publique. La compagnie de la Yole (Beauvais) a composé ce spectacle à partir de déclarations et de prises de paroles publiques d’autrices des siècles passés. Entrée gratuite

Durée : 35 minutes Ce vendredi 26 Novembre 2021 à 14 h.30, le Centre Georges Brassens accueille une petite forme théâtrale autour de la place des femmes dans l’espace publique. La compagnie de la Yole (Beauvais) a composé ce spectacle à partir de déclarations et de prises de paroles publiques d’autrices des siècles passés. Entrée gratuite

Durée : 35 minutes +33 3 44 24 54 64 Ce vendredi 26 Novembre 2021 à 14 h.30, le Centre Georges Brassens accueille une petite forme théâtrale autour de la place des femmes dans l’espace publique. La compagnie de la Yole (Beauvais) a composé ce spectacle à partir de déclarations et de prises de paroles publiques d’autrices des siècles passés. Entrée gratuite

Durée : 35 minutes Centre Georges Brassens Creil

Creil

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Creil, Oise Autres Lieu Creil Adresse Ville Creil lieuville Creil