Le samedi 14 août 2021

de 15h à 16h

gratuit

Inventée par La Grande Fugue , cette brigade lyrique est une forme spectaculaire, légère et agile qui intervient sans prévenir dans différents lieux : Jardins d’’Enfants, Cours d’’Ehpad, Hôpitaux, Musées… Le succès de l’édition 2020 nous a incité à reconduire notre proposition pour l’été 2021. BRIGADE D’ INTERVENTION LYRIQUE Inventée par Compagnie La Grande Fugue, sur le modèle des Brigades d’Interventions Poétiques , cette brigade lyrique est une forme spectaculaire, légère et agile qui intervient sans prévenir dans différents lieux : Jardins d’’Enfants, Cours d’’Ehpad, Hôpitaux, Musées… Le succès de l’édition 2020 nous a incité à reconduire notre proposition pour l’été 2021. Ce type de représentation « Tout terrain » permet de toucher le public dans sa totalité, des mélomanes avertis aux néophytes. A l’issue de chaque intervention, un temps de prise de paroles est proposé, durant lequel les chanteurs expliquent les ressorts techniques et historiques de l’’Art Lyrique, et ce afin de populariser cet art rare; souvent considéré à tort comme élitiste. Le programme : Notre nouvelle Brigade d’Intervention Lyrique : « Un peu d’exercice ! » va, en cette année olympique nous donner à entendre les émotions sportives mises en musique par de grands compositeurs, qu’ils soient dits de musique « savante » ou populaire. Avec Caroline Dubost, Christophe Crapez, Alain Patiès Concerts -> Classique Hospitalité Familiale Charonne 118-122 Boulevard de Charonne Paris 75020

Contact :Compagnie La Grande Fugue compagnielagrandefugue@gmail.com https://lagrandefugue.com/ https://www.facebook.com/lagfugue Concerts -> Classique

