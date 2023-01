Brigade d’animation ludique à la Maison des Marmandais Marmande Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Brigade d’animation ludique à la Maison des Marmandais Marmande, 18 janvier 2023, Marmande . Brigade d’animation ludique à la Maison des Marmandais 106 Avenue Christian Baylac Maison des Marmandais Marmande Lot-et-Garonne Maison des Marmandais 106 Avenue Christian Baylac

2023-01-18 14:30:00 – 2023-01-18 17:30:00

Maison des Marmandais 106 Avenue Christian Baylac

Marmande

Lot-et-Garonne EUR « Brigade d’Animation Ludique – Ludothèque Itinérante ».

La Maison des Marmandais vous propose des ateliers avec la Brigade d’Animation Ludique [Ludothèque Itinérante], avec des jeux pour tous, petits et grands, jeux d’éveil, de société, de construction…

Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents.

– Ouvert à tous et sans inscription de 14h30 à 17h30.

– École Edouard Herriot. « Brigade d’Animation Ludique – Ludothèque Itinérante ».

La Maison des Marmandais vous propose des ateliers avec la Brigade d’Animation Ludique [Ludothèque Itinérante], avec des jeux pour tous, petits et grands, jeux d’éveil, de société, de construction… +33 5 53 64 04 26 La Maison des Marmandais Ville de Marmande

Maison des Marmandais 106 Avenue Christian Baylac Marmande

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Marmande Lot-et-Garonne Maison des Marmandais 106 Avenue Christian Baylac Ville Marmande lieuville Maison des Marmandais 106 Avenue Christian Baylac Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Brigade d’animation ludique à la Maison des Marmandais Marmande 2023-01-18 was last modified: by Brigade d’animation ludique à la Maison des Marmandais Marmande Marmande 18 janvier 2023 106 Avenue Christian Baylac Maison des Marmandais Marmande Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Marmande

Marmande Lot-et-Garonne