Brigade d’animation ludique à la Maison des Marmandais Marmande, 28 avril 2022, Marmande. Brigade d’animation ludique à la Maison des Marmandais Maison des Marmandais 106 Avenue Christian Baylac Marmande

2022-04-28 14:30:00 – 2022-04-28 17:30:00 Maison des Marmandais 106 Avenue Christian Baylac

Marmande Lot-et-Garonne EUR La Maison des Marmandais vous propose une animation avec la brigade d’animation ludique, avec des jeux pour tous, petits et grands. Des jeux comme support d’épanouissement et de développement.

La Maison des Marmandais vous propose une animation avec la brigade d'animation ludique, avec des jeux pour tous, petits et grands. Des jeux comme support d'épanouissement et de développement. Sur inscription auprès de la Maison des Marmandais. +33 5 53 64 04 26

Sur inscription auprès de la Maison des Marmandais. Ville de Marmande

