Le Molotov, le samedi 17 juillet à 20:30

Le retour des concerts et du rock n roll au molotov ! ! c’est avec grande fierté que la brigada viendra jouer chez nous ! ! Brigada Flores Magon est née du mélange explosif de la rage punk et du militantisme politique. Dans les années 2000, Brigada s’est imposé en Europe comme le groupe phare de la mouvance street punk antifasciste. Liant les actes à la parole le groupe est devenu le modèle de toute une génération de musiciens engagés. En 2021, Brigada est de retour sur scène. [https://brigadafloresmagon.bandcamp.com/](https://brigadafloresmagon.bandcamp.com/)

10€

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

2021-07-17T20:30:00 2021-07-17T23:30:00

