Cet évènement est passé SAINT NICOLAS BRIEY Val de Briey Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Val de Briey SAINT NICOLAS BRIEY Val de Briey, 9 décembre 2023 15:00, Val de Briey. Val de Briey,Meurthe-et-Moselle 15h Départ du défilé

Vente de crêpes et de boissons. Enfants

Samedi 2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. 0 EUR.

BRIEY City-stade Les petits-hauts

Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est



3pm Parade departure

Pancake and drink sales 15.00 h Inicio del desfile

Venta de tortitas y bebidas 15 Uhr Start der Parade

Verkauf von Crêpes und Getränken Mise à jour le 2023-12-05 par MILTOL Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Val de Briey Autres Code postal 54150 Lieu BRIEY Adresse BRIEY City-stade Les petits-hauts Ville Val de Briey Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville BRIEY Val de Briey Latitude 49.2416537265037 Longitude 5.92802021370238 latitude longitude 49.2416537265037;5.92802021370238

BRIEY Val de Briey Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-briey/