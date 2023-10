TOURNOI D’HALLOWEEN BRIEY Val de Briey, 20 octobre 2023, Val de Briey.

Val de Briey,Meurthe-et-Moselle

Le club de Val de Briey Volley propose son traditionnel tournoi d’Halloween en équipe 4×4 (à partir de 16 ans).

Petite restauration sur place.

Inscription obligatoire (places limitées). Tout public

Vendredi 2023-10-20 20:00:00 fin : 2023-10-20 . 5 EUR.

BRIEY RUE OLIVIER DROUOT

Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Val de Briey Volley club is organizing its traditional Halloween 4×4 team tournament (for 16-year-olds and over).

Snacks on site.

Registration required (places limited)

El Club de Voleibol Val de Briey organiza su tradicional torneo de Halloween 4×4 por equipos (a partir de 16 años).

Comida ligera in situ.

Inscripción obligatoria (plazas limitadas)

Der Verein Val de Briey Volley bietet sein traditionelles Halloween-Turnier in 4×4-Teams (ab 16 Jahren) an.

Kleine Verpflegung vor Ort.

Anmeldung erforderlich (begrenzte Plätze)

Mise à jour le 2023-10-10 par MILTOL