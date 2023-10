TOURNOI D’HALLOWEEN 4X4 BRIEY Val de Briey, 20 octobre 2023, Val de Briey.

Val de Briey,Meurthe-et-Moselle

Tournoi d’Halloween 4X4

A partir de 16 ans

Buvette et petite restauration

Inscription obligatoire valdebrieyvolley@gmail.com

Pour plus de fun essayer de venir déguisé(e). Adultes

Vendredi 2023-10-20 20:00:00 fin : 2023-10-20 23:00:00. 5 EUR.

BRIEY RUE OLIVIER DROUOT

Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Halloween 4X4 Tournament

A partir de 16 ans

Refreshments and snacks

Registration required valdebrieyvolley@gmail.com

For more fun, try to come in disguise

4X4 Torneo de Halloween

A partir de 16 años

Refrescos y aperitivos

Inscripción obligatoria valdebrieyvolley@gmail.com

Para más diversión, intenta venir disfrazado

4X4 Halloween-Turnier

Ab 16 Jahren

Getränke und kleine Snacks

Anmeldung erforderlich valdebrieyvolley@gmail.com

Für mehr Spaß versuchen Sie, verkleidet zu kommen

Mise à jour le 2023-10-16 par MILTOL