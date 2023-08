BROCANTE Brieulles-sur-Meuse, 9 septembre 2023, Brieulles-sur-Meuse.

Brieulles-sur-Meuse,Meuse

Le Comité d’animation de Brieulles-sur-Meuse organise un vide grenier.

Animations sur place : expositions d’anciens tracteurs, châteaux gonflables pour les enfants.

Buvette et petite restauration sur place – Entrée et emplacement gratuit

Réservation par téléphone.. Tout public

Samedi 2023-09-09 06:00:00 fin : 2023-09-09 . 0 EUR.

Brieulles-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est



The Comité d’animation de Brieulles-sur-Meuse is organizing a garage sale.

On-site entertainment: exhibitions of old tractors, bouncy castles for children.

Refreshments and snacks on site – Entry and stand free of charge

Reservation by phone.

El Comité de animación de Brieulles-sur-Meuse organiza una venta de garaje.

Animación in situ: exposiciones de tractores antiguos, castillos hinchables para niños.

Refrescos y comida ligera in situ – Entrada y recinto gratuitos

Reservas por teléfono.

Das Animationskomitee von Brieulles-sur-Meuse organisiert einen Flohmarkt.

Animationen vor Ort: Ausstellungen von alten Traktoren, Hüpfburgen für die Kinder.

Getränke und kleine Snacks vor Ort – Eintritt und Standplatz kostenlos

Telefonische Reservierung.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE