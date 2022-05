BRIÈRE DES PIERRES : SENSIBILISATION À LA GÉOBIOLOGIE

BRIÈRE DES PIERRES : SENSIBILISATION À LA GÉOBIOLOGIE, 24 juin 2022, . BRIÈRE DES PIERRES : SENSIBILISATION À LA GÉOBIOLOGIE

2022-06-24 – 2022-06-24 Qu’est-ce que la géobiologie? Participez à un stage de découverte d’une journée au coeur du village de Kerhinet et à ses abords à l’écoute des pierres du Dolmen de Kerbourg. Accueil et présentation de l’intervenant Cédric Martel, responsable du lieu-dit. Ce programme sera agrémenté de nombreux exercices pratiques en intérieur et en extérieur, jardin, parc, monuments,… Programme de la journée : – 9h prise de contact :

-9h15 – 10h30 : explications théoriques/exercices pratiques/pause.

-10h45 – 12h : explications théoriques/exercices pratiques.

-12h – 13h30 : pique-nique/café.

-13h30 – 14h45 : explications théoriques/exercices pratiques.

-14h45 – 15h : départ vers Kerbourg.

-16h30 – 16h45 : retour à Kerhinet.

-16h45 – 17h : debriefing. Un support pédagogique sera fourni et un prêt d’outils de mesure radiesthésique est possible. Matériel à prévoir : les participants devront se munir de feutres couleurs et d’un support pour dessiner.

Prévoir son pique-nique. se munir de chaussures adaptées pour le temps de marche.

