Qu’est-ce que la géobiologie? Participez à un stage de découverte d’une journée au coeur du village de Kerhinet et à ses abords à l’écoute des pierres du Dolmen de Kerbourg. Accueil et présentation de l’intervenant Cédric Martel, responsable du lieu-dit. Ce programme sera agrémenté de nombreux exercices pratiques en intérieur et en extérieur, jardin, parc, monuments,… Programme de la journée : – 9h prise de contact : -9h15 – 10h30 : explications théoriques/exercices pratiques/pause. -10h45 – 12h : explications théoriques/exercices pratiques. -12h – 13h30 : pique-nique/café. -13h30 – 14h45 : explications théoriques/exercices pratiques. -14h45 – 15h : départ vers Kerbourg. -16h30 – 16h45 : retour à Kerhinet. -16h45 – 17h : debriefing. Un support pédagogique sera fourni et un prêt d’outils de mesure radiesthésique est possible. Matériel à prévoir : les participants devront se munir de feutres couleurs et d’un support pour dessiner. Prévoir son pique-nique. se munir de chaussures adaptées pour le temps de marche.

