Parc naturel régional de Brière, le dimanche 2 mai à 06:30

Sortie nature organisée par l’association ACROLA. Venez découvrir les oiseaux qui peuplent le marais et apprendre à les compter. Cette sortie est proposée dans le cadre des Atlas de la Biodiversté Communale.

Entrée gratuite, réservation obligatoire.

Parc naturel régional de Brière La Chaussée Neuve 44117 Saint-André-des-Eaux

2021-05-02T06:30:00 2021-05-02T08:30:00

