BRIEG GUERVENO LES TROIS BAUDETS, 10 mars 2023, PARIS.

BRIEG GUERVENO LES TROIS BAUDETS. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:00 (2023-03-10 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

LES TROIS BAUDETS PARIS 64, BOULEVARD DE CLICHY Paris

BRIEG GUERVENO explore avec un égal bonheur les doux vertiges de l’introspection et l’enveloppant de la contemplation. Il y a quelque chose de revenu chez lui. Un peu cassé, passé au travers, ressorti de doutes sans pli ni plainte. Quelqu’un à la nature mélancolique dont les textes somnambuliques n’hésitent pas à parler vrai. Et une voix qui chatouille la glande lacrymale et ne disperse jamais en prouesses gratuites. Celle d’un créateur, ivre de liberté et en mouvement.

