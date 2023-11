Oriane Lacaille SALLE ARTHEMUSE, 29 mars 2024, BRIEC.

Oriane Lacaille SALLE ARTHEMUSE. Un spectacle à la date du 2024-03-29 à 20:30 (2024-03-29 au ). Tarif : 7.8 à 17.8 euros.

Oriane Lacaille 1er album iViV – octobre 2023 Oriane Lacaille chant, Ukulélé, percussionsHéloïse Divilly batterie, kayamb, choeurs Yan-Lou Bertrand contrebasse, trompette, choeurs Chanteuse, percussionniste, auteure et compositrice, Oriane Lacaille porte en elle le métissage créole de la Réunion et incarne un univers musical empreint des grands voyages. Issue d’une lignée de musiciens par son père René Lacaille, elle monte sur scène avec lui depuis ses 13 ans et participe à des projets tels que Titi Zaro, Bonbon Vodou, La Tribu des Femmes, Femmes Fanm, et le spectacle ô Brigitte de la Cie Musique à ouïr. Puis elle s’émancipe encore et nous laisse entendre sa voix… Et quelle voix ! Chaleureuse, tantôt douce et sucrée, tantôt cristalline ou épicée… Avec sa fraîcheur et son grain de soleil, elle nous entraîne dans ce nouveau projet en trio : Elle s’entoure d’Heloïse Divilly, batteuse et percussionniste d’origine créole qui a souvent accompagné René Lacaille ou Davy Sicard ; et Yann-Lou Bertrand, contrebassiste et trompettiste aguerri aux musiques créoles et jazz, qui par leur sens de la légèreté et de l’équilibre crée une alchimie parfaite pour les compositions d’Oriane. Avec la douceur des comptines ou la force des percussions, Oriane Lacaille y chante ses joies et ses colères, en assimilant son héritage familial dans une personnalité trempée. Oriane Lacaille Oriane Lacaille

SALLE ARTHEMUSE BRIEC 46, rue de la Boissier Finistère

