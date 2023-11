Jeanne Michard Latin Quintet SALLE ARTHEMUSE, 17 mars 2024, BRIEC.

Jeanne Michard Latin Quintet SALLE ARTHEMUSE. Un spectacle à la date du 2024-03-17 à 17:00 (2024-03-17 au ). Tarif : 13.8 à 18.8 euros.

Jeanne Michard Latin Quintet « Songes transatlantiques » C’est à la suite de trois voyages en Amérique Latine à Cuba et à New York ainsi que des rencontres faites dans différents projets que Jeanne Michard concrétise son envie de monter une formation à son nom et d’imaginer un répertoire en accord avec ses influences premières : le jazz et la musique latine et afro-cubaine A travers ses « Songes transatlantiques », Jeanne Michard revisite ses voyages en musique en faisant dialoguer les percussions avec des harmonies qui rappellent celles du jazz traditionnel. Ce groove particulier mené avec brio par le duo de percussionnistes viendra ainsi rythmer les cadences du piano, de la contrebasse et les mélodies du saxophone ténor. Des mélodies qui racontent des histoires, des rêveries…des songes. “Révélation française de l’année 2022” Jazz Magazine et Jazz News. Nommée au Victoires du Jazz 2023 dans la catégorie “Révélation”.

SALLE ARTHEMUSE BRIEC 46, rue de la Boissier Finistère

