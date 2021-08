Briec Saint Venec Briec, Finistère Vide-Greniers Saint Venec Briec Catégories d’évènement: Briec

Vide-Greniers Saint Venec, 12 septembre 2021 08:00, Briec. Dimanche 12 septembre, 08h00 Sur place Entrée 1 euros (plus de 12 ans) 0638218637 Vide Greniers Chapelle de Saint Venec L’Association les Amis de St Venec à Briec de l’Odet, organise le 12 septembre 2021 un Vide Greniers, autour de la chapelle de St Venec et route de St Venec.

Ouverture au public de 8 à 18h. Accueil exposants à compter de 6h

Parkings et Restauration sur place Saint Venec Saint Venec 29510 Briec Finistère dimanche 12 septembre – 08h00 à 18h00

