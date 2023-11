Zoufris Maracas LE SAFRAN BRIE-COMTE-ROBERT, 25 novembre 2023, BRIE COMTE ROBERT.

Zoufris Maracas LE SAFRAN BRIE-COMTE-ROBERT. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 18:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

Zoufris Maracas Fidèles à leur soif de liberté, proches des préoccupations actuelles, les Zoufris réussissent mieux que jamais à marier poésie des textes, engagement social, et voyages musicaux. Si les influences sont nombreuses, c’est aussi que le groupe de 6 musiciens des premiers disques vient en effet de s’enrichir de 3 nouveaux virtuoses ! “Zoufris Maracas Super Combo”, c’est comme ça que ce groupe de scène, festif, drôle et fiévreux, présente désormais ses prestations scéniques habitées. Dans ce nouveau livre, le groupe réalise une chimie créative unique dans le paysage français, fusionnant la chanson française avec des héritages africains et sud-américains mais puisant aussi bien dans l’Europe des Balkans qu’en Andalousie. Cette mixité spontanée, cette liberté revendiquée, c’est leur ADN et leur signature. Partir pour nous emmener ailleurs, voici la promesse faite par ce collectif qui vous propose de monter à bord ! Zoufris Maracas

LE SAFRAN BRIE-COMTE-ROBERT BRIE COMTE ROBERT Avenue Victor Hugo Seine-et-Marne

19.0

EUR19.0.

