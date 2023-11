Shades EGLISE SAINT ETIENNE, 19 janvier 2024, BRIE COMTE ROBERT.

Shades EGLISE SAINT ETIENNE. Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 20:30 (2024-01-19 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Gratuit pour les moins de 2 an(s) JAZZ VOCALSix artistes très actifs de la scène jazz nationale donnent un nouvel élan à un répertoire vieux de près d’un siècle ! Shades, c’est la voix collective d’un jazz band à quatre tessitures : celles de Pablo Campos, d’Ellinoa, d’Elora Antolin et de Marion Chrétien, portées subtilement par la guitare d’Antoine Laudière et la clarinette basse d’Etienne Quézel. Shades, c’est une voix au service d’une légende, celle des comédies musicales de Broadway des années 1940 et 1950 mais aussi celle des chansons qui ont consacré l’art vocal de Sinatra, Nat King Cole ou encore Ella Fitzgerald. Cette traversée des grandes avenues musicales new-yorkaises n’empêche pas les musiciens de se perdre, en toute conscience, dans les voluptueux méandres de l’improvisation vocale. C’est un peu comme si ces rues transversales conduisaient tout droit dans un club de jazz du Harlem des années 1930, là où le meilleur du swing s’y créait, se défaisait parfois mais se réinventait inlassablement. Shades

EGLISE SAINT ETIENNE BRIE COMTE ROBERT PARVIS SAINT ETIENNE Seine-et-Marne

