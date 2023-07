Fête Médiévale au Château de Brie Brie Champagnac-la-Rivière, 3 août 2023, Champagnac-la-Rivière.

Champagnac-la-Rivière,Haute-Vienne

Le jeudi 3 août, immersion totale dans l’époque médiévale avec la Grande Fête Médiévale du Château de Brie à Champagnac-la-Rivière ! Petits et Grands, venez voyager dans l’univers du Moyen-Âge avec les 50 exposants et la

démonstration de leurs savoir-faire ancestraux. Balades à poney et à dos d’âne, tir à l’arc et bien d’autres activités encore ! Les troubadours animeront la fête alors que le bourreau exécutera les condamnés qui se présenteront … Restauration et taverne, pour le bien-être de tous ! Pour encore plus d’ambiance, faites comme nous : venez costumés !.

2023-08-03 fin : 2023-08-03 19:00:00. EUR.

Brie Château de Brie

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On Thursday August 3, immerse yourself in medieval times with the Grande Fête Médiévale at Château de Brie in Champagnac-la-Rivière! Young and old alike, take a trip back in time to the Middle Ages, as 50 exhibitors demonstrate their

demonstrate their ancestral skills. Pony and donkey rides, archery and much more! The troubadours will enliven the festivities, while the executioner will execute the condemned who come forward … Catering and tavern, for all to enjoy! For even more fun, join us in costume!

El jueves 3 de agosto, viaje a la Edad Media con la Gran Fiesta Medieval del castillo de Brie, en Champagnac-la-Rivière Jóvenes y mayores, vengan y viajen en el tiempo a la Edad Media con los 50 expositores y los

demostrarán sus habilidades ancestrales. Paseos en poni y burro, tiro con arco ¡y mucho más! Los trovadores amenizarán la fiesta, mientras que el verdugo ejecutará a los condenados a muerte… ¡Catering y taberna para todos los gustos! Para divertirse aún más, haga como nosotros: ¡venga disfrazado!

Am Donnerstag, den 3. August, tauchen Sie mit dem großen Mittelalterfest des Château de Brie in Champagnac-la-Rivière vollständig in die Zeit des Mittelalters ein! Groß und Klein können sich auf eine Reise ins Mittelalter begeben

demonstration ihrer althergebrachten Fertigkeiten. Pony- und Eselreiten, Bogenschießen und viele weitere Aktivitäten! Die Troubadoure werden das Fest beleben, während der Henker die Verurteilten, die sich melden, hinrichten wird … Essen und Trinken und eine Taverne sorgen für das leibliche Wohl aller! Für noch mehr Stimmung können Sie wie wir kostümiert kommen!

