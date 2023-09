Soirée d’Halloween | Château de Bridoire Bridoire Ribagnac, 27 octobre 2023, Ribagnac.

Ribagnac,Dordogne

La peste noire a envahi Bridoire. Les morts reviennent hanter les lieux à la recherche de vies humaines à capturer. Les médecins de la peste tentent de trouver un antidote. Votre mission : pénétrer dans l’enceinte du château hanté pour récupérer les ingrédients nécessaires à la confection de l’antidote. Attention : les morts vivants sont là pour voler vos vies. Vous devrez donc tenter de les éviter pour rentrer vivant de votre mission.

Vous aurez 1h top chrono pour récupérer les ingrédients de l’antidote mettant fin à l’épidémie et rentrer vivant. But du Jeu : Rester en vie !

Accès interdit aux enfants en dessous de 12 ans. Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents. Ce billet ne donne pas accès aux activités de la journée.

Créneaux de jeu : 20h30 ou 21h30. Durée du jeu 1h30 avec le briefing..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

Bridoire Château de Bridoire

Ribagnac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Black Death has invaded Bridoire. The dead return to haunt the area, looking for human life to capture. The plague doctors are trying to find an antidote. Your mission: enter the haunted castle to collect the ingredients needed to make the antidote. Beware: the living dead are out to steal your lives. You’ll have to try to avoid them to return alive from your mission.

You’ll have 1 hour top time to collect the ingredients for the antidote to end the epidemic and get home alive. Aim of the game: Stay alive!

Access forbidden to children under 12. Children must be supervised by their parents. This ticket does not give access to the day’s activities.

Game times: 8:30pm or 9:30pm. Playing time 1h30 including briefing.

La peste negra ha invadido Bridoire. Los muertos vuelven a rondar la zona en busca de vida humana que capturar. Los médicos de la peste intentan encontrar un antídoto. Tu misión: entrar en el castillo encantado para recoger los ingredientes necesarios para fabricar el antídoto. Cuidado: los muertos vivientes están ahí para robarte vidas. Así que intenta evitarlos si quieres volver a casa con vida.

Tendrás 1 hora como máximo para recoger los ingredientes del antídoto que acabará con la epidemia y volver a casa con vida. Objetivo del juego: ¡Mantente con vida!

Acceso prohibido a menores de 12 años. Los niños deben estar supervisados por sus padres. Esta entrada no da acceso a las actividades del día.

Horario del juego: 20.30 o 21.30 h. Duración del juego: 1h30 incluida la sesión informativa.

Die Schwarze Pest ist in Bridoire eingefallen. Die Toten kehren zurück und spuken auf der Suche nach Menschenleben, die sie einfangen können. Die Pestärzte versuchen, ein Gegenmittel zu finden. Ihre Aufgabe ist es, in die Mauern des Spukschlosses einzudringen und die Zutaten für das Gegengift zu beschaffen. Achtung: Die Untoten sind hier, um Ihr Leben zu stehlen. Sie müssen also versuchen, ihnen auszuweichen, um lebend von Ihrer Mission zurückzukehren.

Sie haben eine Stunde Zeit, um die Zutaten für das Gegenmittel zu sammeln, das die Epidemie beendet, und lebend nach Hause zu kommen. Ziel des Spiels: Bleib am Leben!

Kinder unter 12 Jahren haben keinen Zutritt. Kinder stehen unter der Aufsicht ihrer Eltern. Diese Eintrittskarte berechtigt nicht zum Besuch der Tagesaktivitäten.

Zeitfenster für das Spiel: 20:30 Uhr oder 21:30 Uhr. Spieldauer 1,5 Stunden mit Briefing.

Mise à jour le 2023-09-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides