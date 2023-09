L’école des sorciers | Château de Bridoire Bridoire Ribagnac, 21 octobre 2023, Ribagnac.

Ribagnac,Dordogne

Parcours famille à partir de 7 ans ! Un trésor est depuis toujours enfoui dans les souterrains du château, gardé précieusement par de nombreux sortilèges de protection. La légende raconte qu’il détient les 4 objets emblématiques des 4 fondateurs de l’école. Il y a fort longtemps, l’un de ces objets a été dérobé puis caché dans le château .Et pourtant, depuis quelques jours ce célèbre objet a été retrouvé mais des événements étranges et inexpliqués se produisent au sein de l’école. Vous avez 1h30 réussir !

De 0 à 6 ans : le sorcier de Bridoire a perdu la mémoire. Aidez-le à retrouver les ingrédients de sa potion magique disséminés dans le château. Munis d’un panier, les enfants devront déambuler dans les pièces du château pour récupérer les 9 ingrédients.​ Ce parcours peut être fait en parallèle du parcours de l’école des sorciers..

2023-10-21 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Bridoire Château de Bridoire

Ribagnac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Family tour from age 7! A treasure has always been buried in the castle?s underground passageways, guarded by numerous protective spells. Legend has it that it holds the 4 emblematic objects of the 4 founders of the school. A long time ago, one of these objects was stolen and hidden in the castle, but over the last few days, this famous object has been found, and strange and unexplained things are happening at the school. You’ve got 1h30 to succeed!

Ages 0 to 6: The sorcerer of Bridoire has lost his memory. Help him find the ingredients of his magic potion scattered around the castle. Equipped with a basket, children will have to wander around the castle’s rooms to find the 9 ingredients? This tour can be run in parallel with the Wizard School tour.

¡Rastro familiar a partir de 7 años! En los pasadizos subterráneos del castillo siempre ha estado enterrado un tesoro, cuidadosamente custodiado por numerosos hechizos protectores. Cuenta la leyenda que contiene los 4 objetos emblemáticos de los 4 fundadores de la escuela. Hace mucho tiempo, uno de estos objetos fue robado y escondido en el castillo, pero hace sólo unos días ha sido encontrado de nuevo, y en la escuela están ocurriendo cosas extrañas e inexplicables. Tienes 1 hora y 30 minutos para encontrarlo

De 0 a 6 años: El brujo de Bridoire ha perdido la memoria. Ayúdale a encontrar los ingredientes de su poción mágica esparcidos por el castillo. Armados con una cesta, los niños tendrán que recorrer el castillo para encontrar los 9 ingredientes.. Este recorrido puede realizarse en paralelo con el de la Escuela de Magia.

Familienparcours ab 7 Jahren! In den unterirdischen Gängen des Schlosses ist seit jeher ein Schatz vergraben, der von zahlreichen Schutzzaubern gehütet wird. Die Legende besagt, dass er die vier symbolischen Gegenstände der vier Gründer der Schule beherbergt. Vor langer Zeit wurde einer dieser Gegenstände gestohlen und im Schloss versteckt, doch seit einigen Tagen ist der berühmte Gegenstand wieder aufgetaucht, und es geschehen seltsame und unerklärliche Dinge in der Schule. Sie haben 1,5 Stunden Zeit, um es zu schaffen!

Von 0 bis 6 Jahren: Der Zauberer von Bridoire hat sein Gedächtnis verloren. Helfen Sie ihm, die Zutaten für seinen Zaubertrank zu finden, die im ganzen Schloss verteilt sind. Mit einem Korb ausgestattet, müssen die Kinder durch die Räume des Schlosses wandern, um die 9 Zutaten zu finden.. Dieser Rundgang kann parallel zum Rundgang durch die Zaubererschule durchgeführt werden.

