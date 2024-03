Bridiers, nous reviendrons, Fresque historique de Bridiers 2024 La Souterraine, vendredi 2 août 2024.

L’édition de Bridiers 2024 débute en hiver 799, avec le massacre du village de Bridiers par les Barbares et s’achève par le sacre de Charlemagne. Blanche et Gauthier, nos deux jeunes héros échappés du massacre, se lancent dans un grand périple. Protégés par une meute de loups, chaque étape leur révèlera des indices sur l’origine de Gauthier.

Cette quête sera aussi la votre puisque c’est vous qui déciderez en votre âme et conscience du dénouement du spectacle qui sera joué pour vous.

06 71 01 31 01 / fresque@bridiers.fr / @fresqueBridiers .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 22:00:00

fin : 2024-08-05

Bridiers

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine fresque@bridiers.fr

