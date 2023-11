Observer les oiseaux migrateurs Bridiers La Souterraine, 5 novembre 2023, La Souterraine.

La Souterraine,Creuse

Venez découvrir et observer le passage des oiseaux migrateurs depuis les hauteurs du donjon du château de Bridiers, exceptionnellement ouvert pour l’occasion. Vous pourrez échanger avec les ornithologues présents sur ce phénomène remarquable qu’est la migration. Participation libre et gratuite. Attention : en cas de mauvaises conditions météo, l’animation sera annulée..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 17:00:00. EUR.

Bridiers Château de Bridiers

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and watch migratory birds from the heights of the Bridiers castle keep, which is exceptionally open for the occasion. You’ll be able to talk to the ornithologists present about the remarkable phenomenon of migration. Participation is free of charge. Please note: in the event of bad weather, the event will be cancelled.

Venga a descubrir y observar las aves migratorias desde las alturas de la torre del homenaje del castillo de Bridiers, excepcionalmente abierta para la ocasión. Podrá hablar con los ornitólogos presentes sobre el extraordinario fenómeno de la migración. La participación es gratuita. Atención: el acto se cancelará en caso de mal tiempo.

Entdecken und beobachten Sie den Zug der Zugvögel von den Höhen des Bergfrieds des Schlosses von Bridiers aus, der für diesen Anlass ausnahmsweise geöffnet ist. Sie können sich mit den anwesenden Ornithologen über das bemerkenswerte Phänomen des Vogelzugs austauschen. Die Teilnahme ist frei und kostenlos. Achtung: Bei schlechten Wetterbedingungen wird die Animation abgesagt.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Pays Sostranien