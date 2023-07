Fête Nationale et feu d’artifice à La Souterraine Bridiers La Souterraine, 13 juillet 2023, La Souterraine.

La Souterraine,Creuse

Traditionnel feu d’artifice sur le décor de la Tour de Bridiers. Installés sur les gradins, vous profiterez d’un spectacle grandiose..

2023-07-13 fin : 2023-07-14 00:00:00. .

Bridiers

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Traditional fireworks display on the Bridiers Tower. From the bleachers, you can enjoy a grandiose show.

Tradicional espectáculo de fuegos artificiales en la Torre Bridiers. Desde las terrazas se puede disfrutar de un show espectacular.

Traditionelles Feuerwerk vor der Kulisse des Turms von Bridiers. Auf den Tribünen installiert, genießen Sie ein grandioses Spektakel.

Mise à jour le 2023-05-12 par Creuse Tourisme