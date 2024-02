Bridget Polk présente sa performance ‘Balance’ à Lafayette Anticipations ! Lafayette Anticipations Paris, mercredi 28 février 2024.

Du mercredi 28 février 2024 au dimanche 12 mai 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

La performance Balance est réalisée par l’artiste Bridget Polk dans l’exposition Coming Soon, au 3ème étage de la Fondation.

Le « rock balancing » est une pratique méditative qui consiste à empiler des pierres en équilibre. S’exerçant le plus souvent en pleine nature, cette méthode est devenue populaire dans les années 2010, à l’avènement des réseaux sociaux.

À l’inverse des “rock balancers” traditionnels, Bridget Polk mélange roche naturelle, matériaux de construction et déchets architecturaux, composant ainsi des paysages composés d’histoires hybrides, qui semblent défier la gravité. Elle doit d’abord trouver le point d’équilibre entre les pierres, qui leur permettra de rester empilées quelques jours, quelques minutes ou quelques semaines, avant de s’effondrer. Son univers entre la ruine et la formation naturelle semble tenir magiquement. C’est un orchestre sans fin, métaphore accélérée de l’ascension et de la chute des civilisations.

Lafayette Anticipations 9 Rue du Plâtre 75004 Paris

Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/balance-bridget-polk +33142828998 contact@lafayetteanticipations.com

Chloé Magdelaine