Visite guidée du château de Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin, 23 juillet 2023, Bricquebec-en-Cotentin.

Bricquebec-en-Cotentin,Manche

Lorsqu’on arrive à Bricquebec, on ne peut s’empêcher d’admirer son magnifique château semblant veiller paisiblement sur la ville. Après avoir gravi les 116 marches du donjon, on se rend compte que ce n’est pas qu’une impression, le regard se perdant dans le lointain paysage.

Visite animée par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire.

Durée : 1h30 – conseillé à partir de 6 ans.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin ou via notre outil de réservation en ligne..

2023-07-23 17:00:00 fin : 2023-07-23 . .

Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie



When you arrive in Bricquebec, you can’t help but admire its magnificent castle, which seems to watch over the town peacefully. Once you’ve climbed the 116 steps to the keep, you’ll realize that this isn’t just an impression, as your gaze wanders over the distant landscape.

Visit led by a Pays d’art et d’histoire guide.

Duration: 1h30 – recommended for children aged 6 and over.

Bookings at the Cotentin Tourist Office or via our online booking tool.

Al llegar a Bricquebec, es inevitable admirar su magnífico castillo, que parece vigilar tranquilamente la ciudad. Tras subir los 116 escalones que conducen a la torre del homenaje, te das cuenta de que no se trata sólo de una impresión, mientras tu mirada se pierde en el paisaje lejano.

Visita guiada por un guía de Pays d’art et d’histoire.

Duración: 1h30 – recomendada para niños a partir de 6 años.

Las reservas pueden realizarse en la Oficina de Turismo de Cotentin o a través de nuestra herramienta de reservas en línea.

Wenn man in Bricquebec ankommt, kann man nicht anders, als das wunderschöne Schloss zu bewundern, das scheinbar friedlich über die Stadt wacht. Nachdem man die 116 Stufen des Bergfrieds erklommen hat, merkt man, dass dies nicht nur ein Eindruck ist, denn der Blick verliert sich in der fernen Landschaft.

Die Besichtigung wird von einem Fremdenführer des Pays d’art et d’histoire geleitet.

Dauer: 1,5 Stunden – empfohlen ab 6 Jahren.

Reservierung beim Office de Tourisme du Cotentin oder über unser Online-Reservierungstool.

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche