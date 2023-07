Sainte-Anne : grande soirée spectacle BRICQUEBEC Bricquebec-en-Cotentin, 29 juillet 2023, Bricquebec-en-Cotentin.

Bricquebec-en-Cotentin,Manche

La grande soirée spectacle de la Sainte-Anne aura lieu le samedi 29 juillet, à la salle Jean Eliard de Bricquebec-en-Cotentin !

Cette année les troupes venues de Belgique, Guadeloupe, Allemagne, Mexique et Hongrie seront à l’honneur.

Evénement organisé par le Comité des fêtes de Bricquebec-en-Cotentin..

2023-07-29 21:00:00 fin : 2023-07-29 . .

BRICQUEBEC Place Sainte-Anne

Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie



The big Sainte-Anne show will take place on Saturday, July 29, at the Salle Jean Eliard in Bricquebec-en-Cotentin!

This year’s event will feature troupes from Belgium, Guadeloupe, Germany, Mexico and Hungary.

Event organized by the Comité des fêtes de Bricquebec-en-Cotentin.

El gran espectáculo nocturno de Sainte-Anne tendrá lugar el sábado 29 de julio en la Sala Jean Eliard de Bricquebec-en-Cotentin

Este año participarán compañías de Bélgica, Guadalupe, Alemania, México y Hungría.

Organiza el Comité de Fiestas de Bricquebec-en-Cotentin.

Der große Showabend zum Fest der Heiligen Anna findet am Samstag, den 29. Juli, in der Jean-Eliard-Halle in Bricquebec-en-Cotentin statt!

Dieses Jahr werden Truppen aus Belgien, Guadeloupe, Deutschland, Mexiko und Ungarn im Mittelpunkt stehen.

Die Veranstaltung wird vom Festkomitee von Bricquebec-en-Cotentin organisiert.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche