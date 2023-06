Journée du jeu Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin, 2 juillet 2023, Bricquebec-en-Cotentin.

Bricquebec-en-Cotentin,Manche

Fête du jeu à destination des plus jeunes au plus âgés. Chacun pourra déambuler dans les différents espaces proposés : tout petits, « dynamik », numérique, jeux de société et jeux normand avec l’association tec-nor. Des défis et fil rouge ponctueront la journée. Espace pique-nique libre. Buvette et gourmandises sucrées en ventes. 2€ l’entrée..

2023-07-02 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-02 17:30:00. .

Bricquebec Salle Jean Eliard

Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie



Game festival for young and old alike. Everyone will be able to stroll through the different areas on offer: toddlers, « dynamik », digital, board games and Norman games with the tec-nor association. Challenges and red thread will punctuate the day. Free picnic area. Refreshment bar and sweet treats on sale. 2? admission.

Un festival de juegos para grandes y pequeños. Todos podrán pasearse por los diferentes espacios propuestos: niños pequeños, « dynamik », digital, juegos de mesa y juegos normandos con la asociación tec-nor. Desafíos e hilo rojo puntuarán la jornada. Zona de picnic gratuita. Venta de refrescos y golosinas. 2 de entrada.

Spielfest für die Jüngsten und die Ältesten. Jeder kann durch die verschiedenen Bereiche schlendern: Kleinkinder, « Dynamik », digitale Spiele, Gesellschaftsspiele und Spiele aus der Normandie mit dem Verein tec-nor. Der Tag wird von Herausforderungen und einem roten Faden begleitet. Picknickbereich zur freien Verfügung. Getränke und süße Leckereien werden verkauft. 2? Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche