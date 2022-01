Bricopage : Atelier enfant 7-10 ans Lamonzie-Saint-Martin, 16 mars 2022, Lamonzie-Saint-Martin.

Bricopage : Atelier enfant 7-10 ans Médiathèque de Lamonzie-St-Martin 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin

2022-03-16 – 2022-03-16 Médiathèque de Lamonzie-St-Martin 16 Avenue de Bergerac

Lamonzie-Saint-Martin Dordogne Lamonzie-Saint-Martin

EUR La bibliothèque de Lamonzie-Saint-Martin propose tous les deux mois un atelier de création manuelle, artistique et culturelle. Le but de ces ateliers : relier la culture, les livres et le bricolage. En partant d’un thème, la bibliothécaire propose une sélection thématique d’ouvrages, présente le sujet aux enfants, parfois sous la forme de lectures, ou en un petit exposé, puis la séance se termine par un bricolage ou une création artistique. On fabrique par exemple des affiches, des marque-pages, des tableaux… Les thèmes choisis sont en rapport avec l’actualité littéraire ou de saison : calendrier de l’avent, printemps des poètes, fête de la musique, histoire de l’art…

+33 5 53 73 20 04

Médiathèque de Lamonzie-St-Martin 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin

