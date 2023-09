Présentation des métiers du commerce Bricomarché Serres-Castet Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Serres-Castet Présentation des métiers du commerce Bricomarché Serres-Castet, 25 septembre 2023, Serres-Castet. Présentation des métiers du commerce Lundi 25 septembre, 14h30 Bricomarché A destination du public PLIE Béarn-Adour dans le cadre d’une action collective, découverte des secteurs porteurs.

Visite d’un Ehpad, présentation des métiers du commerce, rencontre avec les professionnels. Bricomarché rue de Fabrèges 64121 serres castet Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T14:30:00+02:00 – 2023-09-25T16:30:00+02:00

2023-09-25T14:30:00+02:00 – 2023-09-25T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Serres-Castet Autres Lieu Bricomarché Adresse rue de Fabrèges 64121 serres castet Ville Serres-Castet Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Bricomarché Serres-Castet latitude longitude 43.361393;-0.385514

Bricomarché Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serres-castet/