Repair Café chez Bricomarché Bricomarché Pornic Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic Repair Café chez Bricomarché Bricomarché Pornic Pornic, 21 octobre 2023, Pornic. Repair Café chez Bricomarché Samedi 21 octobre, 10h00 Bricomarché Pornic Jeter ? Pas question !

Venez réparer vos objets en panne ou abîmés et leur redonner une seconde vie avec l’aide des bénévoles réparateurs.

Venez vivre un moment de convivialité et de partage. Quelques informations pratiques :

– Un objet par personne

– Un objet qui tient dans les bras

– Pas de micro-onde, ni de télé.

– Faire ensemble, ce n’est pas une prestation de réparation

– Après que le maximum ait été fait, il est possible que ce ne soit pas réparable… C’est alors au propriétaire de l’objet de faire son choix entre le mettre au recyclage ou aller voir un professionnel.

De la convivialité, du faire ensemble, des partages de savoirs et faire au mieux pour recycler, redonner une seconde vie. EXCLUSIVITÉ : un atelier sera tenu par un salarié Bricomarché qui vous guidera sur comment utiliser et entretenir vos outils. Et Maison Déco vous montrera comment rénover, relooker vos meubles. Bricomarché Pornic Gentelleries 44210 Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Bricomarché Pornic Adresse Gentelleries 44210 Pornic Ville Pornic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Bricomarché Pornic Pornic latitude longitude 47.112592;-2.073019

Bricomarché Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/