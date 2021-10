Sèvremont Sèvremont Sèvremont, Vendée BRICOLLECTIF Sèvremont Sèvremont Catégories d’évènement: Sèvremont

Vendée

BRICOLLECTIF Sèvremont, 7 novembre 2021, Sèvremont. BRICOLLECTIF 2021-11-07 13:00:00 – 2021-11-07 17:00:00 Maison de la Vie Rurale La Bernardière

Sèvremont Vendée +33 2 51 57 77 14 http://www.cpie-sevre-bocage.com/cpie/Content.aspx?ID=211126&EMAILID=35634882 dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Sèvremont, Vendée Autres Lieu Sèvremont Adresse Maison de la Vie Rurale La Bernardière Ville Sèvremont lieuville 46.81575#-0.86072