Bricolivres, 22 novembre 2023, Sigoulès-et-Flaugeac

Bricolivres

Bibliothèque de Sigoulès et Flaugeac

2023-11-22 14:00:00

Sigoulès-et-Flaugeac

Dordogne

Sigoulès-et-Flaugeac

Le bricolivres est un rendez-vous régulier destiné aux enfants et basé sur le recyclage de livres : on bricole, on découpe, on gribouille, on fait tout : on crée de nouveaux objets avec des vieux livres abîmés.

Venez découvrir tout ce qu’on peut faire avec un livre… à part le lire! Utiliser de vieilles pages pour créer de nouveaux objets, tout un art !

Entrée gratuite sur inscription. Pour les 7-10 ans.

+33 5 53 61 67 65

Bibliothèque de Sigoulès et Flaugeac

Sigoulès-et-Flaugeac

