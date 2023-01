Porte ouverte de mon atelier Bricoline et Bambou Estivareilles Catégories d’Évènement: Estivareilles

Porte ouverte de mon atelier Bricoline et Bambou, 1 avril 2023, Estivareilles. Porte ouverte de mon atelier 1 et 2 avril Bricoline et Bambou Venez découvrir mon univers : Le bambou en lumière ! 2 jours de porte ouverte de mon atelier et présentation de mes créations. Bricoline et Bambou 42380 Estivareilles Pin des Garniers Estivareilles 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Venez découvrir mon univers : Le bambou en lumière ! Créatrice de Bricoline et Bambou, je m’appelle Catherine Perrachon. Depuis plusieurs années, je travaille cette belle Matière Naturelle : LE BAMBOU. De la conception à la réalisation, je crée des bijoux, objets de déco, mais surtout des Lampes d’Ambiance. Ma créativité va se développer au fil des années, des idées multiples spontanées ou suggérées, pour tenter de vous offrir un Objet Original, Unique et Authentique.

Installée dans mon petit atelier du Haut-Forez depuis 2020, c’est avec Amour et Passion, que les luminaires Bricoline et Bambou sont créés.

Je fabrique chaque lampe avec sensibilité et délicatesse et en plus d’être un objet de déco à part entière le jour, une fois la nuit tombée elle vous offrira un jeu d’ombre et de lumières incroyable.

Une Lampe Originale, qui habille votre intérieur d’une lumière chaleureuse et apaisante, elle crée une atmosphère lumineuse féerique et est une invitation au bien-être et à la détente, une invitation à SUBLIMER VOTRE QUOTIDIEN !

La Beauté et la Richesse de cette matière nourrissent d’infinies possibilités de réalisations et l’Expérience Créative est toujours Magique !

L’atelier peut accueillir une dizaine de personnes max, l’atelier possède des toilettes.

**

**N’hésitez pas à venir, je vous attends pour partager ma Passion !!

