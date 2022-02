BRICOLES DE WAZEMMES Halles de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Confection de petits chapeaux en papier sur le thème du Carnaval. Les chapeaux confectionnés peuvent convenir aux petits comme aux grands ! Public à partir de 5 ans (accompagné pour les plus jeunes). > Lieu insolite = atelier dans les Halles de Wazemmes, en partenariat avec la mairie de quartier et avec la médiathèque de Wazemmes

Entrée libre

