Bricoles de Noël • Maxi’Mômes Maison Folie Wazemmes, 11 décembre 2021, Lille. Bricoles de Noël • Maxi’Mômes

Maison Folie Wazemmes, le samedi 11 décembre à 14:30

L’équipe de la médiathèque de Wazemmes vous accueille pour un atelier recyclage et bricolage, spécial récup’, pour créer en famille votre boule à neige. ——————- à partir de 3 ans – enfants accompagnés durée : 30 minutes ——————- _Dans le cadre du festival jeune public_ [_Maxi’Mômes_](https://maisonsfolie.lille.fr/maximomes-2021)_, du 8 au 12 décembre à la maison Folie Wazemmes_

Gratuit, sans réservation

Des ateliers récup’ en continu, pour les enfants dès 3 ans Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord

2021-12-11T14:30:00 2021-12-11T17:30:00

