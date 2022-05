Bricolage nature “peinture de plantes”

2022-07-13 – 2022-07-13 Venez découvrir faire vos propres peintures, encres et pinceaux à partir des plantes du jardin.

À partir de 6 ans .

RDV à 14h à la salle Simone Veil. Prévoir des vêtements qui ne craignent pas d’êtres tâchés.

