Maison de Loire Anjou, le mercredi 5 mai à 10:00

La Loire regorge d’outils ! Partez à la découverte de la nature et de sa formidable boîte à outils. Confectionnez le long de votre parcours de 2 kms des petits objets surprises. 2 h d’animation au grand air pour les héros de poche ! Prêt à bricoler ?

Réservation obligatoire, animation gratuite.

Maison de Loire Anjou 49390 Vernantes

2021-05-05T10:00:00 2021-05-05T12:00:00

