Bricolage nature Lancieux Lancieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lancieux

Bricolage nature Lancieux, 3 août 2022, Lancieux. Bricolage nature Centre Nautique de Lancieux 17 Rue de la Plage Lancieux

2022-08-03 – 2022-08-03 Centre Nautique de Lancieux 17 Rue de la Plage

Lancieux Côtes d’Armor Confectionnez des petits animaux marins avec les déchets marins. Réservation obligatoire par téléphone. Tarif adulte : 6€, enfant 3€, gratuit pour les – 6 ans. Mercredi 3 août 2022 – De 10h à 12h – Centre Nautique de Lancieux +33 2 96 86 31 50 http://www.cn-lancieux.org/ Confectionnez des petits animaux marins avec les déchets marins. Réservation obligatoire par téléphone. Tarif adulte : 6€, enfant 3€, gratuit pour les – 6 ans. Mercredi 3 août 2022 – De 10h à 12h – Centre Nautique de Lancieux Centre Nautique de Lancieux 17 Rue de la Plage Lancieux

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lancieux Autres Lieu Lancieux Adresse Centre Nautique de Lancieux 17 Rue de la Plage Ville Lancieux lieuville Centre Nautique de Lancieux 17 Rue de la Plage Lancieux Departement Côtes d'Armor

Lancieux Lancieux Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lancieux/

Bricolage nature Lancieux 2022-08-03 was last modified: by Bricolage nature Lancieux Lancieux 3 août 2022 Côtes-d’Armor Lancieux

Lancieux Côtes d'Armor