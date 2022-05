Bricolage nature “initiation à la vannerie” Saint-Pierre-le-Viger Saint-Pierre-le-Viger Catégories d’évènement: Saint-Pierre-le-Viger

Saint-Pierre-le-Viger Seine-Maritime Saint-Pierre-le-Viger Lors de cette journée, venez découvrir l’art de tresser les plantes sauvages. Nous les récolterons le matin, découvrirons quelques techniques et vous repartirez avec vos réalisations. Repas tirés du sac.

À partir de 9 ans.

Atelier de 10h à 17h. Prévoir chaussures de randonnée et couteau ou sécateur.

RDV devant la salle Simone Veil.

