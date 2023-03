Bricolage en famille : les hôtels à insecte au Jardin Bourian Dégagnac Catégories d’Évènement: Dégagnac

Bricolage en famille : les hôtels à insecte au Jardin Bourian, 25 mars 2023, Dégagnac

2023-03-25 10:00:00 – 2023-03-25 17:00:00

Lot Prévoir un pique-nique. Places limitées ! Vous aimez avoir du monde à la maison ? Venez apprendre à construire un gîte de luxe pour les petites bêtes du jardin.

Venez découvrir les trucs et astuces pour qu’elles se sentent chez elles ! © Marzena P – Pixabay

