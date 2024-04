Bricolage de Pâques & Chasse aux œufs aquatique Centre Aquatique L’O des Sucs Yssingeaux, mardi 23 avril 2024.

Bricolage de Pâques & Chasse aux œufs aquatique Centre Aquatique L’O des Sucs Yssingeaux Haute-Loire

Venez jouer au centre aquatique l’O’ des Sucs et participez à du bricolage de Pâques et une chasse aux œufs aquatique. Sur inscription et dans la limite des places disponibles. (Enfants à partir de 5 ans).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 14:00:00

fin : 2024-04-23

Centre Aquatique L’O des Sucs 405 impasse du complexe sportif

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@o-des-sucs.fr

