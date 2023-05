Brico’Lab à l’Exploradôme Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’Évènement: ile de france

.Tout public. A partir de 6 ans. payant 15€, Inscription en ligne obligatoire. Atelier « Brico’Lab » à l’Exploradôme !

Participez pendant 2h à notre atelier intergénérationnel « Brico’Lab » en famille. Atelier de 2h. À partir de 6 ans. 15€, Inscription en ligne obligatoire. Inventeurs, inventrices, bricoleuses, bricoleurs, venez relever les défis des médiateur·trice·s de l’Exploradôme. Construisez machines, robots et instruments à l’aide de matériaux de récupération et d’outils adaptés ! Exploradôme 18 avenue Henri Barbusse 94400 Vitry-sur-Seine Contact : http://www.exploradome.fr/atelier-bricolab-1 01 43 91 16 20 reservation@exploradome.com https://www.facebook.com/exploradome/ https://www.facebook.com/exploradome/ https://www.helloasso.com/associations/exploradome-savoir-apprendre/evenements/atelier-brico-lab-des-6-ans-21-05

