BRICO’COOL AVEC LUCIE Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Trouville-sur-Mer

BRICO’COOL AVEC LUCIE Trouville-sur-Mer, 25 octobre 2022, Trouville-sur-Mer. BRICO’COOL AVEC LUCIE

32 Boulevard Fernand Moureaux Office de Tourisme Trouville-sur-Mer Calvados Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux

2022-10-25 10:30:00 – 2022-10-25 11:30:00

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux

Trouville-sur-Mer

Calvados À chaque atelier une création différente. Happy Halloween ! > MARDI 25 OCTOBRE

10 h 30 pour les 4/6 ans. > MERCREDI 26 OCTOBRE

10 h 30 pour les 7/12 ans. > JEUDI 27 OCTOBRE

10 h 30 pour les 4/6 ans. > JEUDI 3 NOVEMBRE

10 h 30 pour les 7/12 ans. Tarif : 6 € la séance. Réservations indispensables auprès de l’accueil de l’Office de Tourisme : 02 31 14 60 70 À chaque atelier une création différente. Happy Halloween ! > MARDI 25 OCTOBRE

10 h 30 pour les 4/6 ans. > MERCREDI 26 OCTOBRE

10 h 30 pour les 7/12 ans. > JEUDI 27 OCTOBRE

10 h 30 pour les 4/6 ans. > JEUDI 3 NOVEMBRE

10 h 30 pour les… Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Trouville-sur-Mer Autres Lieu Trouville-sur-Mer Adresse Trouville-sur-Mer Calvados Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Ville Trouville-sur-Mer lieuville Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Departement Calvados

Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trouville-sur-mer/

BRICO’COOL AVEC LUCIE Trouville-sur-Mer 2022-10-25 was last modified: by BRICO’COOL AVEC LUCIE Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer 25 octobre 2022 32 Boulevard Fernand Moureaux Office de Tourisme Trouville-sur-Mer Calvados Calvados Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer Calvados