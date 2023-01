Brico’Cool avec Lucie Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Trouville-sur-Mer

Brico'Cool avec Lucie Trouville-sur-Mer, 14 février 2023

2023-02-14 – 2023-02-14

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux

Trouville-sur-Mer

Calvados Trouville-sur-Mer À chaque atelier une création différente ! Ateliers animés par Lucie. Les 14, 21 et 28 février, de 10 h 30 à 11 h 30 pour les 4/6 ans.

