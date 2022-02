Brico’Café – Repair Café mieux chez soi. Les Clarisses / Saisons Zéro Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Brico'Café – Repair Café mieux chez soi.

du jeudi 17 février au jeudi 21 avril à Les Clarisses / Saisons Zéro

du jeudi 17 février au jeudi 21 avril à Les Clarisses / Saisons Zéro

Une rencontre avec des experts disponibles pour parler du froid que l’on ressaent, de ce qu’il est possible de mettre en place, des aides publiques disponibles, du soutien apporté par les associations locales, des sytèmes d’entraide… 4 ou 5 experts se rendent disponibles pour échanger avec vous selon cotre situation.

Entrée libre à partir de 17h30 et jusque 19h00

Les Clarisses / Saisons Zéro 2 rue de Wasquehal 59100 Roubaix

2022-02-17T17:30:00 2022-02-17T19:30:00;2022-03-17T17:30:00 2022-03-17T19:30:00;2022-04-21T17:30:00 2022-04-21T19:30:00

