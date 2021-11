Roubaix Couvent des Clarisses Nord, Roubaix Brico’café Couvent des Clarisses Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du jeudi 18 novembre au jeudi 16 décembre à Couvent des Clarisses

Une rencontre conviviale pour en savoir plus sur la précarité énergétique, avancer dans un projet pour améliorer son chez-soi, rencontrer des experts : architecte, ingénieur, technicien, associatif ou d’usage… On peut venir avec ses plans, ses devis, des photos ou juste une question.

Entrée libre à partir de 17h30

Couvent des Clarisses 2 Rue de Wasquehal, 59100 Roubaix

2021-11-18T17:30:00 2021-11-18T19:00:00;2021-12-16T17:30:00 2021-12-16T19:00:00

