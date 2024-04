Brico-Tech Saint-Loup-Lamairé, jeudi 11 avril 2024.

Brico-Tech Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Projection du film documentaire Low-Tech, réalisé par Adrien-Bellay, en 2023, suivie d’un échange avec Fabrice Berneau, Electroscope. Résumé La low-tech est une démarche écologique concrète, qui consiste à concevoir ou à diffuser des techniques et des savoir-faire simples, durables et accessibles à tous. Low-Tech nous embarque dans le quotidien de femmes et d’hommes qui se battent pour démocratiser cette approche. Dans l’agriculture, dans l’habitat, dans l’énergie, dans l’éducation et dans l’économie, les low-tech inspirent. Du local au global, nous verrons comment ces citoyens engagés parviennent à concrétiser leurs rêves. Dans les milieux des repairs cafés, de l’agriculture biologique, des habitats alternatifs ou des grandes écoles d’ingénieurs, la démarche se diffuse, avec des outils à la portée de chacun d’entre nous. Rendez-vous à 18 h 30 à la Médi@-tech de Saint-Loup-Lamairé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11

fin : 2024-04-11

32 Rue de la Grille

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine media-tech@saint-loup-lamaire.fr

L’événement Brico-Tech Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2024-03-30 par CC Airvaudais Val du Thouet